Bakan Fidan Azerbaycan'da: Cumhurbaşkanı Aliyev ile mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.