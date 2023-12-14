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Bakan Fidan Azerbaycan'da: Cumhurbaşkanı Aliyev ile mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edildi.

12:56 - 14/12/2023 الخميس
Güncelleme: 12:56 - 14/12/2023 الخميس
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.


Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.


Bakan Fidan: Amerikan siyaset sistemi İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz
Bakan Fidan: Amerikan siyaset sistemi İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakan Fidan, görüşmenin ardından, "Gazze'deki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine ifade ettik" dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yapılan ve ABD'nin veto ettiği Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarıya da değinen Fidan, "Amerikan siyaset sistemi de İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte" şeklinde konuştu.

#Hakan Fidan
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#Azerbaycan
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