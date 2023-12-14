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Bakan Fidan Gazze diplomasisini Norveç'te sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın yarın Norveç'in başkenti Oslo'yu ziyaret edeceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde ziyaretini gerçekleştireceği belirtildi.

18:13 - 14/12/2023 Perşembe
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Norveç'in başkenti Oslo'yu ziyaret edecek. 


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde 15 Aralık 2023 tarihinde Oslo'yu ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız Temas Grubundaki mevkidaşlarıyla birlikte Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg makamlarıyla görüşecektir" denildi.



#Norveç
#Oslo
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
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