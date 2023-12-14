Bakan Fidan Gazze diplomasisini Norveç'te sürdürecek

Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, ''Gazze'de ateşkes ve savaşın arasında sadece ABD duruyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin Filistinle ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.