|
Gündem

Bakan Fidan: Gazze'nin fotoğrafı uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünün göstergesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan burada yaptığı konuşmada Gazze için sarf edilen çabaya dikkat çekerek, 'Diplomasiye ihtiyaç değişmiyor, birçok alan diplomasi konusu. Kaybedecek zaman yok, diplomasiye hemen şimdi ihtiyaç var. Gazze'nin fotoğrafı uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünü göstermektedir' dedi.

15:21 - 1/03/2024 الجمعة
Güncelleme: 15:55 - 1/03/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.


Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

' Antalya Diplomasi Forumu, çoğulculuğu ve gerçek sorunları öne çıkarmasıyla, artık diplomaside önemli bir marka ve fikir platformu haline gelmiştir. Kaybedecek zamanımız yok, diplomasiye hemen şimdi ihtiyacımız var. Gazze için ne yapılacaksa hemen şimdi yapılacak. Gazze'nin fotoğrafı uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünü göstermektedir.


Gazze Temas Grubu' olarak alternatif çözü yollarını ve akan kanın nasıl durdurulacağını tartışacağız. Her türlü çabayı sergilemeye hazırız. Bu şartlar altında terörle mücadele daha da önem kazanmıştır. Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir.


Görüyoruz ki, Batı'nın onurlu insanları da bu vahşete (Gazze'deki) artık kayıtsız kalmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün samimiyeti ve gayretiyle küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıracak etkin, adil ve kapsayıcı bir uluslararası düzenin kurulması için var gücüyle mücadele etmektedir.


(Gazze için) İslam dünyası ayakta, Küresel Güney ayakta, Batı'nın vicdanlı insanları ayakta. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır. İnsani değerleri olan herkes Gazze'de katliamın durmasını istiyor. Küresel vicdan ateşkes diyor. Terörle mücadelede dayanışma zorunlu. Gazze'de garantörlüğe hazır olduğumuzu dile getirdik.'


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli mesajlar: Uluslararası sistem Gazze'de iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli mesajlar: Uluslararası sistem Gazze'de iflas etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkeler arasındaki gelir adaletsizliği katlanarak artıyor. Sömürgecilik yeni yöntemlerle devam ettiriliyor. Kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı dünyanın birçok bölgesinde veba salgını gibi toplum içinde yayılıyor. Refah, huzur, barış ve özgürlük asrı olmasını umduğumuz 21. yüzyıl bir buhranlar çağına dönüşmektedir. Gazze'de yaşananlar bir savaş değildir, bir soykırımdır. Çünkü savaşın bile uyulması gereken bir adabı, hukuku vardır. Küresel düzenin iflas bayrağını çektiği yer Gazze olmuştur." dedi.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#ANtalya
٪d ساعات قبل
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ramazan'da sahur ve iftar kaçta yapılacak? Bu yıl kaç saat oruç tutulacak? İşte 2024 Ramazan takvimi