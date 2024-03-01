Bakan Fidan: Gazze'nin fotoğrafı uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünün göstergesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.





Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

' Antalya Diplomasi Forumu, çoğulculuğu ve gerçek sorunları öne çıkarmasıyla, artık diplomaside önemli bir marka ve fikir platformu haline gelmiştir. Kaybedecek zamanımız yok, diplomasiye hemen şimdi ihtiyacımız var. Gazze için ne yapılacaksa hemen şimdi yapılacak. Gazze'nin fotoğrafı uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünü göstermektedir.





Gazze Temas Grubu' olarak alternatif çözü yollarını ve akan kanın nasıl durdurulacağını tartışacağız. Her türlü çabayı sergilemeye hazırız. Bu şartlar altında terörle mücadele daha da önem kazanmıştır. Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir.





Görüyoruz ki, Batı'nın onurlu insanları da bu vahşete (Gazze'deki) artık kayıtsız kalmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün samimiyeti ve gayretiyle küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıracak etkin, adil ve kapsayıcı bir uluslararası düzenin kurulması için var gücüyle mücadele etmektedir.





(Gazze için) İslam dünyası ayakta, Küresel Güney ayakta, Batı'nın vicdanlı insanları ayakta. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır. İnsani değerleri olan herkes Gazze'de katliamın durmasını istiyor. Küresel vicdan ateşkes diyor. Terörle mücadelede dayanışma zorunlu. Gazze'de garantörlüğe hazır olduğumuzu dile getirdik.'







