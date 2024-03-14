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Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı Hussein ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ta Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ile bir araya geldi. Ziyaret vesilesiyle, Irak Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da katıldı.

16:47 - 14/03/2024 Perşembe
DHA
Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı Hussein ile görüştü
Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı Hussein ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ta Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ile bir araya geldi.

Ziyaret vesilesiyle, Irak Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da katıldı.


Dışişleri Bakanı Fidan: Son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırıkkale'deki iftar programında konuştu: "21 yıldır Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde ülkemizin çok çeşitli alanlarda sadece gelişmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgesinde, kendi coğrafyasında etki üreten, etki oluşturan, oyun kuran, oyun değiştiren bir güç haline geldiğini de çok yakından gördük. Devletimize hizmet eden bu organlar, yıllar önce yine vardılar. Ama oyun değiştirici faaliyetler yapmak, icraat üretmek, iş ortaya çıkarmak çok güçlü bir liderlik ve duruş gerektiriyor." ifadesini kullandı. Fidan, son 20 yıldır Türkiye'nin oyun değiştirici hamlelerinin olduğunu, tarihsel adımlar attığını ve tarihsel başarılar kazandığını belirterek, bunun en önemli nedeninin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği" olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, "En büyük fark bu liderliğin ortaya çıkışıdır ve giderek güç kazanmasıdır." dedi.




#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Irak
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