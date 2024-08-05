Bakan Fidan Kahire'den duyurdu: Türkiye katil İsrail'in soykırım suçuyla yargılandığı davaya müdahil oluyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fida n, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır’da Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü.





Bakan Fidan, görüşmenin ardından Kahire’de mevkidaşı Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.





Bakan Fidan basın toplantısında, "Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey’de sunacağız" ifadelerini kullandı.





Bakan Fidan'ın açıklamaları;





Bu sabah Sisi tarafından kabul edildim. Mısır'a sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Sayın bakanla ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Mısır ile yakın istişare içinde olmaya özen gösteriyoruz. Hem ikili konuları hem de bölgedeki vahim gelişmeleri değerlendirdik. Bu sabah Sayın Sisi ile görüştüm, kendisini en yakın zamanda Ankara'ya beklediğimizi söyledim.





"Netanyahu bölgeyi ateşe vermek istiyor"





Netanyahu barış istemiyor. Netanyahu bölgeyi ateşe vermek istiyor. İsrail şiddetle yayılmacılık peşinde koşuyor. İsmail Haniye suikastı bunun göstergesidir. İsrail ateşkesin başmüzakerecesini suikastla şehit etti. İsrail'i destekleyenler yaşananların sorumlusudur. Bu vesileyle şehit İsmail Haniye'yi rahmetle anıyorum.





Türkiye olarak Gazze Şeridi'ne 56 bin tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdık





"Davaya müdahil oluyoruz"





İsrail saldırıları dünya için büyük tehdit. Gazze'deki katliama dur denilmezse tüm dünya ağır bedel öder.





İsrail'in soykırım suçuyla yargılandığı davaya müdahil oluyoruz. Dosyamızı Çarşamba günü teslim edeceğiz.





Ukrayna'da işgali suç sayanlar İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar. Orta Doğu'da barışın yolu gerçek anlamda bir Filistin devleti kurulmasından geçiyor. İsrail ya da Batılı ülkelerin bu konuda dayatmalarına karşıyız. Filistin halkı kendi yöneticilerini seçebilecek güçtedir.





Bölgenin iki güçlü aktörü olarak yakın ilişki içinde olmakta kararlıyız. Önümüzdeki süreçte her alanda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.





Abdulati'nin açıklamaları;





İsrail Filistin topraklarını işgalden vazgeçmeli. İki devletli çözümün uygulamaya geçmesi gerekiyor. 967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti konusunda mutabıkız.





Her iki ülke de dünyanın önemli eksenini oluşturan bölgemizde güvenlik ve istikrarı öncelemektedir.





Gazze'deki ateşkesin temini bağlamında bu zamana kadar ki çabaları anlattım. Masum Filistin halına saldırılar devam ediyor. Orada sivil halk ayrım gözetmeksizin hedef alınmaktadır. Katar'daki kardeşlerimiz, ABD'deki dostlarımızla da temas halindeyiz. Ateşkesin sağlanması için çabalıyoruz. Türkiye ve Mısır olarak ortak görüşe sahibiz. Batı Şeria'da durumun daha da kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz. Yerleşimciler provokatör eylemlerine orada devam ediyor. Bunun daha ileriye gitmesinden endişeliyiz.











