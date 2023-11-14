|
Gündem

Bakan Fidan mevkidaşı Penny Wong ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

17:21 - 14/11/2023 Salı
Diğer
Penny Wong - Hakan Fidan

Penny Wong - Hakan Fidan

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.


Bakan Hakan Fidan, mevkidaşı Wong'a Gazze'de bir an önce tam ateşkes sağlanmasının ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının aciliyetini vurguladı.


Çatışmaların bölgeye yayılması riskine de değinen Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'yi topyekun hedef almasının, hastane ve okulları bombalamasının uluslararası hukukun alenen ihlali anlamına geldiğine dikkat çekti. Bakan Fidan, Gazze'deki insanlık dramının son bulması için uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajları iletmesinin önemine de işaret etti.




#Hakan Fidan
#Penny Wong
#dışişleri
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari ücret zammı için milyonlar nefesini tuttu! Yeni yılda zam ne kadar olacak? İlk rakamlar da gelmeye başladı