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Bakan Fidan Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şuşa’da Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani’yle görüştü.

17:40 . 10/10/2023 Salı
IHA
Jalil Abbas Jilani - Hakan Fidan

Jalil Abbas Jilani - Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Azerbaycan’ın Şuşa kentinde temaslarını sürdürüyor. Hakan Fidan, Şuşa’da Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani’yle görüşme gerçekleştirdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı Şuşa’da başladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un başkanlık ettiği toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin, İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı Mehdi Safari ile üye ülkelerin dış politika daire başkanları ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda EİT kapsamındaki iş birliği çerçevesinde 2023 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve EİT gündemindeki güncel konuların ele alınması bekleniyor.




#Hakan Fidan
#Pakistan
#Türkiye
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