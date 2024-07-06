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Bakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Şuşa kentine gelmişti. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında temaslarını sürdürüyor.

10:16 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:48 - 6/07/2024 Cumartesi
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Hakan Fidan
Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa kentinde temaslarını sürdürüyor.


Bakan Fidan, zirve öncesi düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılışını ev sahibi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov yaptı.



Bayramov konuşmasında,
"Bu önemli toplantının, teşkilatın potansiyelinin ve mevcut iş birliklerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkı sağlayacağından eminiz"
ifadelerini kullandı.

Bayramov, güvenlik, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma-iletişim, çevre gibi alanlarda sektörel iş birliği beklentilerini vurguladı. Bayramov ayrıca çatışma sonrası bölgesel gelişmeler, işgalden kurtarılan bölgelerdeki geniş çaplı yeniden yapılanma çalışmaları ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecinin son durumu hakkında bilgi verdi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.




#Hakan Fidan
#Türk Devletleri Teşkilatı
#Şuşa
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