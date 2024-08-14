Bakan Fidan Türkmenistanlı mevkidaşıyla görüştü

Türkiye'nin Etiyopya-Somali hattında yürüttüğü 'mekik diplomasisi' sonuçlarını verirken yapılan iki görüşmenin ardından üçüncü tur için tarih verildi. Taraflar arasında bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli yakınlaşma sağlandığını, bu bakımdan kayda değer bir ilerleme sağlandığını ifade eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu süreci başarıyla sonuçlandırmak umuduyla üçüncü tur için 17 Eylül’de Ankara'da yeniden bir araya gelineceğini söyledi.