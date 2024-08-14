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Bakan Fidan Türkmenistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Lokman Özdemir
14:51 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Raşid Meredov - Hakan Fidan
Raşid Meredov - Hakan Fidan

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile yaptığı görüşmede imzalanacak yeni anlaşmalarla ekonomi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi imkanı ele alındı.



"İşbirliği imkanları değerlendirildi"


Türkmenistan'la 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi de görüşülürken, bunun nasıl artırılacağı konusunda görüş alışverişi yapıldı.


Ayrıca taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ve Türkmen doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa pazarlarına iletilmesi konusundaki işbirliği imkanları değerlendirildi. Görüşmede Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki gelişmeler de ele alındı.





#Hakan Fidan
#Dışişleri
#Raşid Meredov
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