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Bakan Fidan Üsküp'te siyaset dünyasından temsilcilerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç ve Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas ile bir araya geldi. Bakanlığın X sosyal medya hesabından Fidan'ın Üsküp'teki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

09:57 - 6/09/2024 الجمعة
AA
Bakan Fidan Üsküp Büyükelçiliğinde Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç’ı kabul etti.
Bakan Fidan Üsküp Büyükelçiliğinde Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç’ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan,
Kuzey Makedonya'nın başkenti
Üsküp'te Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç ve Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Üsküp Büyükelçiliğimizde Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas‘ı kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından Fidan'ın Üsküp'teki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre
Fidan, TMBH Genel Başkanı Saraç ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı İlyas'ı, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği'nde kabul etti.




#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Kuzey Makedonya
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