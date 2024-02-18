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Bakan Fidan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü.

17:40 - 18/02/2024 Pazar
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Fidan ve Yerapetritis, Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi.



Görüşmede ele alınan konular arasında ikili ve bölgesel ilişkiler olduğunu belirten Keçeli, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibinin, yaklaşan siyasi diyaloğun, pozitif gündemin ve Güven Artıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımların da konuşulduğunu kaydetti.


Keçeli, görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığını aktardı.


#Hakan Fidan
#Yorgos Yerapetritis
#Türkiye
40 dakika önce
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