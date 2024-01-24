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Bakan Fidan'dan BMGK'da dünyaya Gazze mesajı: Derhal ateşkes sağlanmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BMGK'daki Gazze oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de geçici çözümlerin işe yaramadığını, İsrailliler ile Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizması kurulması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Derhal ateşkes sağlanmalı" çağrısında bulundu.

00:59 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:44 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de geçici çözümlerin işe yaramadığını ifade ederek "Derhal ateşkes sağlanmalı" çağrısında bulundu.

Bakan Fidan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze oturumunda konuştu.

İsrailliler ile Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizması kurulması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." dedi.


Gazze için başlatılan etiket dünya gündeminde: Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor
Gazze için başlatılan etiket dünya gündeminde: Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail bölgeye yardımların girişine de engel çıkarıyor. Hem saldırılar hem de İsrail'in yardım girişlerine çıkardığı zorluk nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor. Bu nedenle Filistin İnsiyatifi'nin başlattığı #GazaStarving etiket çalışması dünya gündemine oturdu. Birkaç saat içinde iki milyona yakın tweet atıldı, birçok ünlü isimden de destek geldi. BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'de yarım milyondan fazla insan çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya. Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz" dedi.


#BMGK
#Gazze
#Bakan Fidan
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