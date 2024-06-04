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Bakan Fidan'dan Çin'de Gazze vurgusu: Dünyanın en büyük açık hava mezarlığı haline geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gittiği Pekin'deki "Çin ve Globalleşme Merkezi" adlı düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" konulu konuşma yaptı. Konuşmasında, Gazze'de yaşanan trajediye de değinen Fidan, ''Gazze, dünyanın en büyük açık hava mezarlığı haline geldi. Gözlerimizin önünde yaşanan insanlık trajedisi, İsrail'in Refah'a saldırısıyla daha da kötüleşiyor.'' ifadelerini kullandı.

00:15 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 00:37 - 4/06/2024 Salı
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine Pekin'e ziyarette bulundu. Buradaki ziyareti kapsamında "Çin ve Globalleşme Merkezi" adlı düşünce kuruluşunda yaptığı "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" konulu konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine de değindi.


Filistinlilerin çektiği acıların yeni bir olgu olmadığını ancak 7 Ekim 2023'ten bu yana eşi benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını anlatan Fidan, "Gazze, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak anılıyordu. Şimdi, dünyanın en büyük açık hava mezarlığı haline geldi. Şu anda Gazze'de güvenli sayılabilecek bir yer yok. Gözlerimizin önünde yaşanan insanlık trajedisi, İsrail'in Refah'a saldırısıyla daha da kötüleşiyor." diye konuştu.


Fidan, Türkiye'nin, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye saldırmasından bu yana ateşkesi sağlamak, çatışmanın coğrafi olarak yayılmasını önlemek ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması için çabaladığını, Çin gibi, iki devletli çözüm kapsamında, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devletinin gerekliliğini vurguladığını söyledi.


#Hakan Fidan
#Gazze
#Çin
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