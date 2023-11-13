Bakan Fidan'dan Çin'in Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Jun ile Gazze görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ankara'da Buric'i kabul etti. Görüşmede, Avrupa Konseyi'nin gündemindeki konular ile Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.