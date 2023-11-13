Bakan Fidan'dan Çin'in Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Jun ile Gazze görüşmesi

Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Zhai Jun - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Zhai Jun’u kabul etti.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanlığında bugün gerçekleşen kabulde, Bakan Fidan ve Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Jun arasındaki görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ekseninde Filistin sorunu ele alındı, ayrıca bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.