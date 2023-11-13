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Bakan Fidan'dan Çin'in Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Jun ile Gazze görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık binasında Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile bir araya geldi. Dışişlerinden yapılan açıklamada, görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ekseninde Filistin sorununun ele alındığı ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

20:11 - 13/11/2023 Pazartesi
DHA
Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Zhai Jun - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Zhai Jun - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Zhai Jun’u kabul etti.


Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanlığında bugün gerçekleşen kabulde, Bakan Fidan ve Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Jun arasındaki görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ekseninde Filistin sorunu ele alındı, ayrıca bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



#Bakan Fidan
#Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi
#Zhai Jun
#Görüşme
44 dakika önce
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