Bakan Fidan'dan Lahey açıklaması: İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskı kurulmalı

Türkiye, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil oluyor. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi, bilgi, belge ve kanıtların yer aldığı 46 sayfadan oluşan kapsamlı dosyayı Uluslararası Adalet Divanı'na teslim etti. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel başvurusu öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye Filistin'in haklarını sonuna kadar savunacak" dedi.