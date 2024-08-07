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Bakan Fidan'dan Lahey açıklaması: İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskı kurulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'nin katil İsrail'in yargılandığı soykırım davasına resmi olarak müdahil olmasıyla ilgili olarak "Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır. Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir" açıklamasında bulundu.

Lokman Özdemir
16:56 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:56 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hakan Fidan
Hakan Fidan

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) katil İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını, Lahey'de Divan'a sundu.


Konuyla ilgili Bakan Fidan'dan da açıklama geldi.


Fidan şunları yazdı;

İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu Uluslararası Adalet Divanı'na az önce sunduk.

İşlediği suçların cezasız kalmasından cesaret alan İsrail, her geçen gün daha fazla masum Filistinliyi öldürüyor.

Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır.

Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir.





#Lahey
#Gazze
#Hakan Fidan
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