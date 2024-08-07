Bakan Fidan'dan Lahey açıklaması: İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskı kurulmalı

Hakan Fidan
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) katil İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını, Lahey'de Divan'a sundu.
Konuyla ilgili Bakan Fidan'dan da açıklama geldi.
Fidan şunları yazdı;
İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu Uluslararası Adalet Divanı'na az önce sunduk.
İşlediği suçların cezasız kalmasından cesaret alan İsrail, her geçen gün daha fazla masum Filistinliyi öldürüyor.
Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır.
Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir.
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28 dakika önce