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Bakan Fidan'dan mevkidaşlarıyla peş peşe kritik telefonlar: Üç ülke ile İsveç'teki alçak saldırı görüşüldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan peş peşe kritik temaslarda bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Fidan'ın Irak, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Stokholm’deki Irak Büyükelçiliği’nin önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen aşağılık saldırının ele alındığı belirtildi.

00:03 . 21/07/2023 Cuma
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (20 Temmuz) Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, bugün Stokholm’deki Irak Büyükelçiliği’nin önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen aşağılık saldırı çerçevesinde, Avrupa’da her geçen gün artmakta olan İslam karşıtlığı ve dinimize yönelik nefret suçlarına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler görüşülmüştür" denildi.



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