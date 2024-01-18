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Bakan Fidan'dan Pakistan ve İran'a itidal çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgedeki gelişmelere ilişkin telefonda konuştu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, yaptığı görüşmede bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkat çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

13:37 - 18/01/2024 Perşembe
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgedeki gelişmelere ilişkin telefonda konuştu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmede Fidan, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.


Jilani ve Abdullahiyan da gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.



#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#İran
#Hüseyin Emir Abdullahiyan
#Pakistan
#Jalil Abbas Jilani
#Türkiye
#itidal
1 gün önce
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