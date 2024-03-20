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Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB'ye üyeliğine ilişkin mesaj: Bazı ülkelerin kısır gündemlerine bırakılamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim" dedi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
18:52 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:52 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares (solda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares (solda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanya'nın başından itibaren Türkiye'nin AB üyelik sürecine samimi şekilde destek olan ülkeler arasında yer aldığını, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini meslektaşına bir kez daha ifade ettiğini aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim. Avrupa Birliği içerisinde Gazze konusunda ilk günden itibaren ilkeli bir tutum izleyen ve Filistin halkının yanında olan ülkelerden biridir İspanya. İspanya'nın takdire şayan bu tutumu Filistin meselesinin dini ve etnik kimliklerinin üstünde evrensel bir dava olduğunun da ayrıca ispatı niteliğindedir."

Ayrıntılar geliyor...


Dışişleri Bakanı Fidan: Son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırıkkale'deki iftar programında konuştu: "21 yıldır Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde ülkemizin çok çeşitli alanlarda sadece gelişmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgesinde, kendi coğrafyasında etki üreten, etki oluşturan, oyun kuran, oyun değiştiren bir güç haline geldiğini de çok yakından gördük. Devletimize hizmet eden bu organlar, yıllar önce yine vardılar. Ama oyun değiştirici faaliyetler yapmak, icraat üretmek, iş ortaya çıkarmak çok güçlü bir liderlik ve duruş gerektiriyor." ifadesini kullandı. Fidan, son 20 yıldır Türkiye'nin oyun değiştirici hamlelerinin olduğunu, tarihsel adımlar attığını ve tarihsel başarılar kazandığını belirterek, bunun en önemli nedeninin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği" olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, "En büyük fark bu liderliğin ortaya çıkışıdır ve giderek güç kazanmasıdır." dedi.

Hakan Fidan: Türkiye artık oyun kuran gerektiğinde oyun değiştiren bir ülkedir
Hakan Fidan: Türkiye artık oyun kuran gerektiğinde oyun değiştiren bir ülkedir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer'in tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Dinçer'in Mudanya'ya hizmet aşkıyla dolu olduğunu söyledi. Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Fidan: "Bir milli şahlanış sürecindeyiz. Türkiye'miz gerektiğinde oyun kuran, gerektiğinde oyunu bozan, adaletsizliklere boyun eğmeyen güçlü bir siyasi duruş sergiliyor. Bir ülkenin kahramanları hep vardı. Bu topraklar askerinden öğretmenine, bilim insanından istihbaratçısına hayatın her alanında, her dönem farklı kahramanlar çıkarmıştır. Bizler zor zamanlarda ortaya çıkan liderler sayesinde güçlüklerin geride bırakılmasına ve yeni dönemlere yelken açılmasına tarih boyunca defalarca şahitlik etmiş bir milletiz. Son 21 yılda Türkiye'mizin hangi noktadan nereye geldiğini, nasıl bir sıçrama kaydettiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz." dedi.


#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#İspanya
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