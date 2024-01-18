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Bakan Fidan'dan Ürdün ile her alanda iş birliği mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fidan, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstikrarlı yapısıyla Orta Doğu jeopolitiğinde kilit rol oynayan ve Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi Ürdün'le istişarelere önem verdiklerini belirten Fidan, "İşbirliğimizi her boyutta daha da güçlendirme yönünde ortak bir iradeye sahibiz." ifadesini kullandı.

22:43 - 18/01/2024 Perşembe
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amman'da Kral II. Abdullah ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amman'da Kral II. Abdullah ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi Ürdün'le istişarelere önem verdiklerini belirterek, "İşbirliğimizi her boyutta daha da güçlendirme yönünde ortak bir iradeye sahibiz." dedi.

Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan, Ürdün ziyareti ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"İşbirliğimizi güçlendirecek ortak iradeye sahibiz"

Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildiğini, Prens Hasan Bin Tallal ve Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

İstikrarlı yapısıyla Orta Doğu jeopolitiğinde kilit rol oynayan ve Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi Ürdün'le istişarelere önem verdiklerini belirten Fidan, "İşbirliğimizi her boyutta daha da güçlendirme yönünde ortak bir iradeye sahibiz." ifadesini kullandı.

"Güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil"

Fidan, Gazze'deki katliamın son bulması ve Filistinlilerin hak ettikleri egemenlik ve güvenliğe kavuşması için diplomatik girişimlerini Ürdünlü mevkidaşıyla birlikte sürdürdüklerini kaydederek, "Unutulmamalıdır ki güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil, tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir. Saflarımızı sıkı tutarsak bu konuda sonuç alıcı adımlar atmamız mümkün olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün'e sıcak ev sahipliği nedeniyle teşekkür eden Fidan, Pakistan-İran gerilimine de değindi.

Fidan, "Endişeyle takip ettiğimiz Pakistan-İran gerilimini de taraflarla ele aldık. Türkiye olarak bu sorunun büyümemesi adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.




#Ürdün
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Ürdün Kralı
#2. Abdullah
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