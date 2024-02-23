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Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brezilya'da. Bakan Fidan, toplantı marjında diplomasi trafiğini sürdürüyor. İkili görüşmelerde, bölgesel gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alınıyor.

09:22 - 23/02/2024 Cuma
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

G20 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, dönem başkanı Brezilya’nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen Küresel Yönetişim Reformu başlıklı oturumda söz aldı.


Gazze başta olmak üzere pek çok konuda adım atamayan BM Güvenlik Konseyi’nin tüm BM sisteminin saygınlığına gölge düşürdüğüne dikkati çekti.


Lavrov görüşmesi


Bakan Fidan, zirve marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.


Bakan Fidan Rus mevkidaşına, Ukrayna savaşında tüm tarafların katılımıyla diplomatik bir çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.


Türkiye’nin, bölgesel istikrar ve refahın korunmasına yönelik tüm girişimleri desteklediğini iletti. İki Bakan ayrıca, Gazze’deki vahim insani durumu ve atılabilecek adımları görüştü.


Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü


Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’de acil ateşkes ve iki devletli çözüm için bölge ülkelerinin atabileceği adımlar konuşuldu.


Bakan Fidan bu kapsamda Antalya Diplomasi Forumu’nda düzenlenecek Gazze Paneli’nin önemli bir fırsat oluşturacağını mevkidaşına iletti. Görüşmenin gündeminde ayrıca, ekonomik ilişkiler ile savunma sanayii alanındaki iş birliği konuları da yer aldı


Hakan Fidan ayrıca, Fransa, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ve Meksikalı mevkidaşı Alicia Barcena ile bir araya geldi.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İş birliği Bakanı Naledi Pandor ile görüştü.


"Uluslararası Adalet Divanına başvuruyu Türkiye destekliyor"


Bakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanına yaptığı başvuruyu, Türkiye'nin desteklediğini söyledi.


Görüşmede ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın bu yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi öngörülen resmi ziyaretin hazırlıkları ele alındı.


Öte yandan ikili ilişkiler, ekonomi, ticaret, eğitim ve terörle mücadele konuları da görüşüldü.

#Hakan Fidan
#G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı
#Türkiye
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