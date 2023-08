Bakan Göktaş: 20 yıl boyunca sosyal hizmetleri benzeri görülmemiş şekilde geliştirdik

Amasya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, "Kalkınma, yerelde başlar. Bu anlayışla yıllardır ülkemizin her karış toprağına emek verdik. Cumhuriyet'imizin 100. yılını 'Türkiye Yüzyılı' yapmak için yola çıktık. 2023, ülkemiz için tarihi bir atılımın başlangıcı olarak anılacak. Bunun için bütün gayretimizle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye'nin son 21 yılda her alanda büyük atılımlar yaptığına dikkati çekerek, yatırımlar, altyapı iyileştirmeleri, savunma sanayisi ve enerjide katettikleri yolun ülkeye 100 yıllık ivme kazandırdığını söyledi.

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışma alanımıza giren konularda birçok yeniliğe imza attık. Hizmetlerimizde Amasya, her zaman bizim için göz önündeki şehirlerimizden birisi oldu. Sosyal hizmet merkezlerimiz, vatandaşlarımızın hizmetlerimize ulaşmasında ilk kapı. Hizmetlerimizi vatandaş odaklı ve isabetli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Amasya’da iki sosyal hizmet merkezimizle sizlerin hizmetindeyiz. Aile Sosyal Destek Programı'mızla vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında tespit ettiğimiz ihtiyaçlar için aileyi ilgili birimlere yönlendiriyoruz. 2017-2023 yıllarında Amasya’da 23 binden fazla haneye ulaştık."

"Çocuklarımızın aile ortamında büyümelerini sağlamak temel amacımız. Hizmetlerimizi bu bakışla yapılandırıyoruz. Bu başlıkta en kıymetli modellerden birisi koruyucu aile hizmetimiz. Amasya'da 55 koruyucu ailemiz, 70 çocuğumuzun bakımını üstlenmiş durumda. Huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sosyal Ekonomik Destek Programı kapsamında 931 çocuğumuza ailesinin yanında destek veriyoruz. 2012 yılından bugüne kadar bu çocuklarımıza 110,2 milyon lira tahsis ettik. Amasya'da 2 tane çocuk evleri sitemiz ve 13 çocuk evimiz var. Bu hizmetlerimize 2012 yılından bugüne kadar 173 milyon lira kaynak ayırdık. Bakanlığımızın temel hedeflerinden birisi, yaşamın her alanında kadınların konumunu güçlendirmek. Bu anlamda her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele kırmızı çizgimiz. Şiddete uğrayan veya uğrama riski bulunan kadınlara geçici süreyle kadın konukevlerinde konaklama imkanı sunuyoruz.

"Her alanda kendine güvenen bir ülke inşa ettik. Tüm bu başarının arkasında her zaman milletimiz oldu. Şimdi önümüzde yeni bir yüzyıl var. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı... Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Türkiye, büyük ve yürekli bir ülke. Kalkınmış, refahını üretmiş ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, milletimizden aldığımız destekle büyük işler başardık. 21 yılda sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi Bakanlığımızın çalışma alanlarında da bir başarı hikayesi yazacağız. Amasya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü ve büyük Türkiye'nin gözbebeği olmaya devam edecek."