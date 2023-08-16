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Ekonomi

Bakan Göktaş: SED ödemeleri hesaplara aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) yararlanan çocuklar için ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına bu ay toplam 575 milyon TL yatırıldığını duyurdu.

09:37 . 16/08/2023 Çarşamba
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Aylık ortalama 3 bin 571 TL destek veriliyor.

Aylık ortalama 3 bin 571 TL destek veriliyor.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu belirtti.


3 bin 571 TL destek

SED ile çocukları aile bütünlüğü içinde desteklediklerini belirten Bakan Göktaş, çocukların ailelerinin yanında yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini vurguladı. Bakan Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3 bin 571 TL destek verildiğini kaydetti.




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#SED
#ödeme
#destek
36 dakika önce
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