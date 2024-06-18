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Bakan Göktaş: Çocuk gelişimine zararlı 2 bin 158 içeriğe müdahale edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların dijital ortamlarda sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 2 bin 158 içeriğe müdahale edildi" dedi.

11:16 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 11:17 - 18/06/2024 Salı
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izlediklerini belirterek, Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahale ettiklerini bildirdi.


Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda dijitalleşmeyle çocukların büyük risk altında olduğunu vurgulayarak, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ettiklerini aktardı.


Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla aktif şekilde görevini sürdürdüğünü dile getiren Göktaş, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri titiz şekilde yürüttüklerini ifade etti.


Çocukların siber zorbalık, uygunsuz içerik, kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin ihlali gibi konularda savunmasız konumda bulunduğunun altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izliyoruz. Bu kapsamda Sosyal Medya Grubumuz aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahele ettik. Buna ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz"

Göktaş, çocukların olumsuz içeriklere maruz kalmaması için müdahale sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile işbirliği yaptıklarını dile getirdi.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#sosyal medya
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