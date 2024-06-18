Bakan Göktaş: Çocuk gelişimine zararlı 2 bin 158 içeriğe müdahale edildi

"Bakanlık olarak, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izliyoruz. Bu kapsamda Sosyal Medya Grubumuz aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahele ettik. Buna ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz"