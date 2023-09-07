Bakan Göktaş: Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz

Göktaş, başta Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti olmak üzere Türkiye Aile Destek Programı Çocuk Desteği, Şartlı Eğitim Yardımı, Eğitim Materyali Yardımı ve diğer yardımlar olmak üzere birçok başlıkta destek sunduklarını bildirdi. Çocuklara yönelik yardımları, çocuğun üstün yararını ön planda tutacak şekilde ve aile odaklı anlayışla yürüttüklerini bildiren Bakan Göktaş, "Eğitim odaklı sosyal yardımlarla, çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerimizle çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Böylece çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca hep yanında olacağız" dedi.