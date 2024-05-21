Bakan Göktaş duyurdu: Evlilik kredisi ödemeleri bugün başlıyor! 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL kredi desteği

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine Göktaş, deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen fona şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurduğunu aktardı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen projeyle aile kurumunun desteklenmesini, güçlendirilmesini ve gençlerin sosyal risklere karşı korunmasını hedeflediklerini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:
'Kadını ve aileyi karşı karşıya getiren anlayışı reddediyoruz'
Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada da yer verdiği Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na yönelik soru üzerine, bakanlık olarak özellikle aileyi merkeze alan bir vizyon belgesi ve eylem planını Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiklerini vurguladı.
15 Mayıs Dünya Aile Günü'nde kamuoyuyla paylaştıkları belgenin 2024-2028 yıllarını kapsadığını, 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içerdiğini aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
Söz konusu belge ve eylem planının "kadını güçsüzleştirmeye yönelik" olduğu iddiasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Göktaş, şunları kaydetti:
- Kadını ve aileyi karşı karşıya getiren anlayışı reddettiklerini dile getiren Göktaş, bakanlık olarak çalışmalarını, ailenin, kadının ve erkeğin sevgi, merhamet, birlik ve beraberlikle var ettiği müessese olduğu anlayışıyla yürüttüklerini, sağlıklı aileler kurulması konusunda üzerlerine düşeni yapmaya devam ettiklerini belirtti.