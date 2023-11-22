Bakan Göktaş duyurdu: Mahalle odaklı kreş modelini başlatıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktüş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde sunum yaptı.





Bakan Göktaş, sunumunda şunları kaydetti;

"Koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısını 2023 yılı itibarıyla 9 bin 535’e çıkardık. “Evlat Edinme” hizmetiyle bu yıl 494 çocuk sıcak bir yuvaya kavuştu. Böylece 19 bin 441 çocuğun aile şefkatiyle büyümelerini sağladık.





Ülkemizde sayısı 352 bini bulan öksüz ve yetim çocuğa sosyal hizmetlerimizi ve yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini paylaşmak isterim.





0-3 yaş dönemi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda “Mahalle Odaklı Kreş Modelini” başlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu modelle özellikle kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda olmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz.



