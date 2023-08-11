Bakan Göktaş: İstihdam dostu sosyal yardım anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Sosyal yardım faydalanıcılarını iş gücü piyasasına kazandırmak ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla istihdam dostu sosyal yardım anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım yararlanıcılarını İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim, istihdam ve Toplum Yararına Program’dan (TYP) faydalandırmaya devam edeceklerini bildirdi. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 82’sinin engellilik, yaşlılık, hastalık veya bakım nedeniyle çalışamayacak durumda olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcılarını iş gücü piyasasına kazandırmak ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla istihdam dostu sosyal yardım anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“2022’de 140 bin 131 kişiyi İŞKUR’a yönlendirdik”