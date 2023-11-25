Bakan Göktaş: Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı. Bakan Göktaş, mesajında, "Kadına karşı şiddet, bir insanlık suçudur. Toplumun tüm kesimlerinin topyekun mücadelesini gerektiren bir suçtur. Nedeni, bahanesi, hafifletici unsuru yoktur, olamaz. Sorumlusu, uygulayıcısı kim olursa olsun en ağır cezayı hak eder. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şiddetle mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Hayalim tüm kadınların mutlu ve güvende olduğu, kadına karşı şiddetin hiçbir türünün yaşanmadığı günleri görmek. Bu hayali gerçekleştirmek hepimizin elinde. Gelin hep birlikte şiddete 'dur' diyelim. Çünkü 'şiddet uzaklaştırır'" ifadelerini kullandı.