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Bakan Göktaş: Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Kadına karşı şiddet, bir insanlık suçudur. Toplumun tüm kesimlerinin topyekun mücadelesini gerektiren bir suçtur. Nedeni, bahanesi, hafifletici unsuru yoktur, olamaz" ifadelerini kullandı.

11:54 - 25/11/2023 Cumartesi
DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı. Bakan Göktaş, mesajında, "Kadına karşı şiddet, bir insanlık suçudur. Toplumun tüm kesimlerinin topyekun mücadelesini gerektiren bir suçtur. Nedeni, bahanesi, hafifletici unsuru yoktur, olamaz. Sorumlusu, uygulayıcısı kim olursa olsun en ağır cezayı hak eder. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şiddetle mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Hayalim tüm kadınların mutlu ve güvende olduğu, kadına karşı şiddetin hiçbir türünün yaşanmadığı günleri görmek. Bu hayali gerçekleştirmek hepimizin elinde. Gelin hep birlikte şiddete 'dur' diyelim. Çünkü 'şiddet uzaklaştırır'" ifadelerini kullandı.


Bakan Göktaş duyurdu: Mahalle odaklı kreş modelini başlatıyoruz
Bakan Göktaş duyurdu: Mahalle odaklı kreş modelini başlatıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Göktaş, "Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, ailenin risk ve tehditlerden korunması, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu'nu kuracağız" dedi. 0-3 yaş dönemi çocuklara yönelik 'Mahalle Odaklı Kreş Modelini' başlatacaklarını söyleyen Göktaş, Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu modelle özellikle kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda olmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Göktaş ayrıca, kısa süre içinde yeni engelli atamalarını yapacaklarının müjdesini verdi.

#Kadına Şiddet
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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