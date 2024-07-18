Bakan Göktaş 'tasarım eşarbı' konusuna açıklık getirdi: Buradan ekmek çıkmaz

Daha önce defaatle taktığım bir başörtüsüdür. Ben büyükelçi görevindeyken, Dışişleri Bakanlığı tarafından Büyükelçiler Konferansı’nda kadın büyükelçilerimize eşarp, erkek büyükelçilerimize de kravat hediye edilmişti. Onun üzerine de baş harfleri eklenmiş. Bende hediyeyi de defaatle kullandım. Tabi boyunda olunca bazen görünmüyor.

Bu tür haberlerin bizim Senegal ziyaretimizin sonrası sanki özel tasarımı kendimiz yapmışız gibi lanse edilmesine de oldukça üzüldüm. Benim böyle bir takıntım zaten yok. Yapım olarak da ben bu tür işlere girişmem. Kadınlar üzerinden böyle bir algı yapılması çok yanlış. Erkeklerin pek çoğunda görüyoruz yani logolu kravatlar, bazen gömleklerinde, bazen çoraplarında görüyoruz. Bu rahatsız etmiyor. Ancak başörtülü bakan olarak benim başörtümün üzerindeki logolar sözde kendim yaptırmışım gibi de gündem yapılmaya çalışılmasını yadırgadım. Buradan da ekmek çıkmaz.