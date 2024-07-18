Bakan Göktaş 'tasarım eşarbı' konusuna açıklık getirdi: Buradan ekmek çıkmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz günlerde kamuoyuna “özel yapım eşarbı” olarak servis edilen iddialara açıklık getirdi. Yeni Şafak’a konuşan Bakan Göktaş, “Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliği görevini yürüttüğüm dönemde katıldığım konferansın sonunda diğer kadın büyükelçilere de olduğu gibi ismimin baş harflerinin yer aldığı eşarp hediye edildi” dedi. Göktaş şöyle konuştu:
O BAŞÖRTÜSÜNÜ DEFAATLE KULLANDIM
Daha önce defaatle taktığım bir başörtüsüdür. Ben büyükelçi görevindeyken, Dışişleri Bakanlığı tarafından Büyükelçiler Konferansı’nda kadın büyükelçilerimize eşarp, erkek büyükelçilerimize de kravat hediye edilmişti. Onun üzerine de baş harfleri eklenmiş. Bende hediyeyi de defaatle kullandım. Tabi boyunda olunca bazen görünmüyor.
KADINLAR ÜZERİNDEN YAPILAN ALGI ÇOK YANLIŞ
Bu tür haberlerin bizim Senegal ziyaretimizin sonrası sanki özel tasarımı kendimiz yapmışız gibi lanse edilmesine de oldukça üzüldüm. Benim böyle bir takıntım zaten yok. Yapım olarak da ben bu tür işlere girişmem. Kadınlar üzerinden böyle bir algı yapılması çok yanlış. Erkeklerin pek çoğunda görüyoruz yani logolu kravatlar, bazen gömleklerinde, bazen çoraplarında görüyoruz. Bu rahatsız etmiyor. Ancak başörtülü bakan olarak benim başörtümün üzerindeki logolar sözde kendim yaptırmışım gibi de gündem yapılmaya çalışılmasını yadırgadım. Buradan da ekmek çıkmaz.