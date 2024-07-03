Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ancak yenilikçi gençlerle ulaşabiliriz

Törende konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün İstanbul Galata Üniversitesi'nde eğitim sürecini başarıyla tamamlayan, hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. 2020 yılında, pandeminin zor koşullarında eğitim hayatına başlayan üniversitemiz bu yıl lisans programlarından ilk mezunlarını veriyor. Öncelikle tüm mezunlarımızı tebrik ediyorum. Her birinizin mezun olduğu alanlarda yüksek başarılara imza atacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ancak sizler gibi iyi yetişmiş, ufku açık ve yenilikçi gençlerle ulaşabiliriz" dedi.

Mezun olan öğrencilere seslenen Bakan Göktaş, "Sevgili gençler, bugün diplomalarınızı alarak hayatınızda yeni bir sayfa açıyor, yeni bir başlangıca merhaba diyorsunuz. Önünüzde yaşayacağınız daha pek çok dönemeç olacak. Bu dönemeçlerin bazılarını başarılı bir şekilde geride bırakacaksınız. Bazı dönemeçler ise sizleri hayatın başka tarafına savuracak. Fakat şunu özellikle belirtmek isterim ki, hayat sizi hangi noktaya ulaşmak istiyorsanız oraya taşıyacak. Engellerle karşılaşacaksınız. Başarısızlıklarla yüzleşeceksiniz. Bazı durumları aşmakta zorlanacaksanız. Bu söylediklerim sizlere olumsuz gibi gelebilir. Fakat yaşadığınız her fırtınayı geride bıraktıktan sonra yeni ve güçlenmiş bir birey olarak var olacaksınız" ifadelerini kullandı.