Bakan Göktaş'ın kabine yer alması Belçika gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesini açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı bakanlıklardan birisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Buna göre, yeni kabinenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olan Mahinur Özdemir, ayrıca Türkiye'nin başörtülü ilk büyükelçisi olarak Türk siyaset tarihindeki yerini de aldı. Öte yandan Mahinur Özdemir Göktaş, açıklanan yeni kabinede tek kadın Bakan olarak da öne çıktı.