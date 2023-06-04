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Bakan Göktaş'ın kabine yer alması Belçika gündeminde

Belçika merkezli gazeteler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Avrupa ülkesinde üstlendiği görevleri hatırlattı. Göktaş'ın, Erdoğan hükümetinde bakan olarak görev üstlendiği belirtildi.

12:23 . 4/06/2023 Pazar
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Mahinur Özdemir Göktaş

Mahinur Özdemir Göktaş

Yeni kabinenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na farklı bir isim atandı.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ın ilan ettiği kabine listesinde bu koltuk için
Mahinur Özdemir Göktaş
seçildi.

Bakan Göktaş, yeni görevi dolayısıyla Belçika basınında geniş yankı uyandırdı.

Belçika'nın Fransızca ve Flamanca yayın yapan belli başlı tüm haber kuruluşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünyaya gelen ve Brüksel Parlamentosu'nda daha önce milletvekilliği yapan Göktaş'ın bakan olmasına sayfalarında ve bültenlerinde yer verdi.

"Erdoğan hükümetinde bakan oldu"

Belçika haber ajansı Belga'nın haberini de kullanan Belçika basını, "Eski Brüksel Milletvekili Mahinur Özdemir, Erdoğan hükümetinde bakan oldu." başlığıyla haberi duyurdu.

Bazı medya kuruluşlarında, Göktaş'ın bakanlık görevine getirilmesi ilk haber olarak verildi.

Kabinedeki tek kadın bakan

Mahinur Özdemir Göktaş'ın kabinedeki tek kadın bakan olduğu belirtilen haberlerde, Göktaş'ın özgeçmiş bilgilerine de yer verildi.

Haberlerde, Göktaş'ın 2009'da Brüksel Parlamentosu'na milletvekili seçildiği ve ilk başörtülü milletvekili olduğu vurgulandı.

Ermeni iddialarını tanımayınca ihraç edildi

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle 2015'te partisinden ihraç edilen Göktaş'ın, daha sonra Belçika'da siyaseti bıraktığı, 2020'de Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandığı hatırlatıldı.

#Mahinur Özdemir Göktaş
#Recep tayyip erdoğan
#Belçika
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