Bakan Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu'na ilk başvuru yapan çifte sürpriz telefon

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş, ‘Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuruların söz konusu tarih itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacağını söyledi. Bakan Göktaş fondan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerin başvurularının alınacağını açıkladı. Peki, Aile ve Gençlik Fonu'ndan kimler faydalanabilir? Aile ve Gençlik Fonu kimlere verilecek, şartları neler? İşte Aile ve Gençlik Fonu başvuru şartları ile ilgili son dakika tüm detaylar...