Evlilik kredisinin şartları belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,
"Aile ve Gençlik Fonu'
nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandıklarını, deprem bölgesi için şartları özellikle esnetip, farklı tuttuklarını ifade etti. Bakan Göktaş fondan
ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerin başvurularının alınacağını açıkladı.
Göktaş yaş şartını ise,
“Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor”
diye konuştu.
Göktaş,
‘Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını
ve başvuruların söz konusu tarih itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacağını söyledi.
Başvuru yapabilecek iller belli oldu
Başvuru yapabilecek iller belli oldu
Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğinin altını çizen Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandık. Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk.
İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız.
İlerleyen süreçte programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız.”
30 yaşından gün almayacak
30 yaşından gün almayacak
Fondan yararlanmak için gelir düzeyi ve yaş kriterinin bulunduğuna dikkat çeken Göktaş,
“Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
Yoğun fizibilite çalışmaları yapıldı, uluslararası kriterler incelendi. Çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi.
Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
- Yeraltı kaynakları gençlere kaynak olacak
- Değerlendirmelerin ardından gerekli şartları taşıyanların fondan yararlanacağını belirten Göktaş, "Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmak ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız” açıklamalarında bulundu.
- Fon orantılı bir şekilde yürütülecek
- Fondan sadece evlenen gençlerin yararlanmayacağına dikkat çeken Göktaş, “Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.
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2 saat önce