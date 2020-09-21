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Gündem Bakan Gül, Dimokratia gazetesinin alçak manşetine ilişkin Yunanistan Adalet Bakanına mektup gönderdi
POLİTİKA

Bakan Gül, Dimokratia gazetesinin alçak manşetine ilişkin Yunanistan Adalet Bakanı'na mektup gönderdi

Bakan Gül, Dimokratia gazetesinin alçak manşetine ilişkin Yunanistan Adalet Bakanı'na mektup gönderdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi. Gül, "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.

Bakan Gül mektubunda şu ifadeleri kullandı:

  • "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum. Asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Yunan gazetesine suç duyurusunda bulundu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Erdoğan hakkında hakaret içeren manşet atan Yunan "Dimokratia" gazetesinin sorumluları hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, eser sahibi Manolis Kotakis, Yazı İşleri Müdürleri Andreas Kapsampelis ve Yorgos Giatroudakis ile Yayın Yönetmeni Dimitris Rizoulis "şüpheli"ler olarak gösterildi.

Dilekçede, gazetenin 18 Eylül 2020 tarihli nüshasının manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının konulduğu belirtilerek, gazetenin manşetinde Türkçe ve İngilizce olarak kullanılan hakaret ifadeleri ve gazetede yayımlanan haberden bazı bölümler nakledildi.

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