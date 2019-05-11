Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Gül Ahlaki sorumsuzluk örneğidir
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: YSK'nin kararlarına saygı duymak hukuk devletinin olmazsa olmazıdır

Bakan Gül: Ahlaki sorumsuzluk örneğidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır" dedi. Gül, "YSK'deki 7 üye farklı, 4 üye farklı karar vermiş. Ama tüm üyeler saygındır. Tüm üyelerin kararı, kişilikleri, saygınlığa en güçlü şekilde layık kişilerdir. Dolayısıyla böyle bir itibar cellatlığına, isimleri okuyarak hedef gösterme kimseye yakışmayan ahlaki sorumsuzluk örneğidir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında gazetecilerin, YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı hakkındaki sorusu üzerine, konuyla ilgili kararların alınma yetkisinin YSK'ye ait olduğunu belirtti.

  • YSK üyelerinin, yüksek mahkemeler arasından seçilen saygın hukukçulardan oluştuğuna işaret eden Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz ancak YSK'nın kararlarına saygı duymak, bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır" değerlendirmesini yaptı.

Alınan her türlü karara eleştiri yapılabileceğini anlatan Gül, şöyle devam etti:

  • "Eleştirileri YSK'nin saygın üyelerini hedef gösterip, isimlerini, soy isimlerini söyleyerek, itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. İsimlerini okuyarak, yüksek mahkeme üyelerine yönelik bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bunlar muhalefetin üslubuna da yakışmayan bir davranıştır. Bu üslup YSK üyelerini alçaltmaz ama üslubu kullanan kişilerin seviyesini gösterir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. YSK'deki 7 üye farklı, 4 üye farklı karar vermiş. Ama tüm üyeler saygındır. Tüm üyelerin kararı, kişilikleri, saygınlığa en güçlü şekilde layık kişilerdir. Dolayısıyla böyle bir itibar cellatlığına, isimleri okuyarak hedef gösterme kimseye yakışmayan ahlaki sorumsuzluk örneğidir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Elbette YSK kararını, gerekçelerini verdikten sonra hukuki olarak daha güçlü bir şekilde eleştirisini yapabilir ama YSK kararı herkesi bağlayan bir karardır."

Bakan Gül, YSK'nin nihai karar mercisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karar vermeden önce YSK'ye saygı duyuyorsunuz, 'YSK kararları bağlayıcıdır' diyorsunuz. Ama işinize gelince saygı duyacaksınız, işinize gelmeyince saygı duymayacaksın. Böyle olmaz. Karar sizin itirazınız sonucunda da olsa saygı duyacaksın. Bir siyasetçiye düşen karara saygı duymaktır. Dolayısıyla YSK üyelerini hedef gösteren, töhmet altında tutan açıklamaları asla kabul edemiyoruz. Bu siyasetçiye yakışmaz. YSK bir karar vermiştir ve bunun sonucunda da mazbatayı alıp, iptal etmiştir. Milletin hakemliğine karar vermiştir. Kararı İstanbul seçmeni verecektir. İstanbul seçmeni hangi kararı verirse, İstanbul'un 5 yıl meselelerini çözecek kişi göreve gelecektir. Dolayısıyla bu konuda daha özenli ve sorumlu davranmak gerekir. Hepimizin beklentisi de budur. YSK üyelerine yapılan haksız ve saygısız ithamları da asla kabul etmeyeceğimizi bildiriyoruz."

AA'ya geçmiş olsun dilekleri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken dün Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

REKLAM

Dün gece saatlerinde üzücü haberi aldıklarını aktaran Gül, "Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah Abdulkadir Nişancı kardeşimiz, sağ salim bulunup ailesine ve sevenlerine kavuşur. Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun diliyorum. Dualarımız Abdulkadir kardeşimizle." diye konuştu.

YSK'nin iptal kararının gerekçesi belli oldu
SEÇİM
YSK'nin iptal kararının gerekçesi belli oldu
CHP, FETÖ ve PKKaynı sloganı kullanıyor

CHP, FETÖ ve PKK
aynı sloganı kullanıyor

​MHP Lideri Bahçeli'den gündeme dair önemli açıklamalar.
Katilleri yakalandı

Katilleri yakalandı

​Bedirhan ve annesi Yüksekova'daki saldırıda şehit olmuştu.
Ahlakisorumsuzluk örneği

Ahlaki
sorumsuzluk örneği

​Bakan Gül'den YSK üyelerinin hedef gösterilmesine tepki.
Boğaz'ın harabesi

Boğaz'ın harabesi

​Galatasaray Adası'nın son hali görüntülendi.
Putin'in<br>'zafer' kazası

Putin'in
'zafer' kazası

​8 gol attığı maçın ardından pistte yere düştü.
Gökdelende<br>asılı kaldılar

Gökdelende
asılı kaldılar

İtfaiye, temizlik işçilerini camları kırarak kurtardı.
Avrupa ülkesinde seçimler iptal

Avrupa ülkesinde seçimler iptal

Usulsüzlük nedeniyle ​seçmenler, 16 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek.

Bunlara bakmadan<br>araba almayın

Bunlara bakmadan
araba almayın

En çok arıza yapan araçları sizin için derledik.
Yüzde 11 azaldı

Yüzde 11 azaldı

​İçişleri Bakanlığı son verileri açıkladı.
'Galatasaray <br>aforoz etsin'

'Galatasaray
aforoz etsin'

Galatasaraylı üyenin sözlerine sert tepki gösterdi.
Pideyi niye<br>ucuza satıyorsun

Pideyi niye
ucuza satıyorsun

​Fırıncılar Odası Başkanı bu sözlerle tepki gösterdi.
Göbeklitepe<br>için özel basıldı

Göbeklitepe
için özel basıldı

0 ibareleri paralarla ​alım-satım yapılamayacak.
Havadan görüntülendi

Havadan görüntülendi

Uzmanlara göre geçmişi ​1700 yıl önceye dayanıyor.
Son aşamaya gelindi

Son aşamaya gelindi

15 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'ye taşınacak.
Türk Kılıcı<br>geri döndü

Türk Kılıcı
geri döndü

Yerli ve milli füze sistemine adı verildi.
Orta Doğu'ya yığınak

Orta Doğu'ya yığınak

​Savaş gemisi ve Patriot bataryası gönderiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.