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Bakan Güler Katar'da: Mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Bakan Güler Katar'da: Mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

12:594/02/2025, الثلاثاء
AA
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Bakan Güler, Katar'ın başkenti Doha'ya resmi ziyaret düzenledi.
Bakan Güler, Katar'ın başkenti Doha'ya resmi ziyaret düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, ziyaret kapsamında gittiği Katar'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.

Askeri törenle karşılanan Yaşar Güler, Katarlı mevkidaşıyla ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

#Katar
#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanlığı

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