Bakan Güler Katar'da: Mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, ziyaret kapsamında gittiği Katar'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.