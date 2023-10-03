Bakan Güler'den terörle mücadele vurgusu: Can çekişen hain terör örgütü son çırpınışlarını vermekte

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gebze Teknik Üniversitesinin 2023 - 2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Program üniversitenin kongre ve kültür merkezinde gerçekleştirildi.





"Can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir"

Konuşmasına Ankara’da meydana gelen terör saldırısını kınayarak başlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Malumunuz olduğu üzere, pazar günü İçişleri Bakanlığımızın önünde başarısız bir terör girişimi oldu. Kahraman polislerimiz bu girişime anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir. Bu vesileyle, yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, tüm İçişleri Bakanlığı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

"10 binden fazla öğrencisiyle faaliyetlerine büyük bir başarıyla devam etmektedir"

Türkiye’nin sanattan spora, teknolojiden kültür hayatına kadar gelişiminin gençlerin yapacağı bilimsel çalışmalarla mümkün olacağını söyleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Nitekim, kurulduğu günden bugüne çok hızlı gelişim kaydeden üniversitemiz, bugün Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak 10 binden fazla öğrencisiyle faaliyetlerine büyük bir başarıyla devam etmektedir. Bu güzide eğitim kurumumuzun, henüz çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başararak akademik dünyada prestijli bir konuma ulaşmasını memnuniyetle takip etmekteyiz. Bugün; 3 Teknopark, 18 Organize Sanayii Bölgesi ve 35 Ar-Ge Merkezinin kalbinde konumlanan üniversitemizin, siz değerli akademisyenlerinin ve öğrencilerinin üstün gayretleriyle ülkemizi bilim ve sanayide çok daha ileri seviyelere taşıyacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru parçalanmıştır"

Karadeniz’den Afrika’ya, Orta Doğu’dan Kafkaslar’a kadar barış ve istikrarın hakim olması için yoğun gayret sarf ettiklerini söyleyen Bakan Güler, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı verilen mücadelede destansı başarılar elde edilmiştir, edilmektedir. Bu çerçevede icra edilen Çukur Operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile Pençe Kilit Harekatları ve diğer operasyonlarla terör örgütü yurt içinde bitme noktasına gelirken, sınır ötesinden Türkiye’ye yönelik saldırılar da bertaraf edilmiş, sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru parçalanmıştır. Elde edilen bu başarılarda elbette en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Eğer bu operasyonlar yapılmasaydı, ülkemiz çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktı. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız, yoğun ve kademeli emniyet sistemlerimiz ile korunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayiinde yerli ve millilik oranını yüzde 80’lere ulaşmıştır"

Bilgiyi her şeyin önünde tutan ülkelerin küresel rekabette başarılı olduklarını kaydeden Bakan Güler, "Elde ettiğimiz bu başarıların devam etmesi ve ülkemizin uluslararası alandaki güçlü konumunu sürdürebilmesinin en önemli şartlarından biri yerli ve milli savunma sanayimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen milli teknoloji hamlesiyle, savunma sanayiinde yerli ve millilik oranını yüzde 80’lere ulaşmıştır. Artık, insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve akıllı mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemler yerli ve milli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere Türk savunma sanayii teknolojisiyle, tecrübesiyle, mühendislik altyapısıyla ve proje yönetim sistematiği ile dünyada büyük yankı uyandırmakta, gıpta ile takip edilmektedir. Savunma sanayii şirketlerimizin, üniversitelerimizin ve alanında yetkin nitelikli insan gücümüzün büyük bir sinerjiyle ortaya çıkardığı özgün tasarımlı ürünlerimiz, pek çok ülkeye ihraç edilerek Türkiye markası bir üst lige taşınmıştır. 2023 yılında 4 savunma sanayii şirketimizin, dünyanın ilk 100 yüz firması arasını girmesi bizler için büyük bir iftihar kaynağı olmuştur" şeklinde konuştu.





Programda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Açıkgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi akademisyenler ve öğrenciler katıldı.







