Bakan Gürlek MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine teşekkür etti

16:5317/02/2026, الثلاثاء
Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye grup toplantısındaki kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında şahsıma yönelik ifade ettiği destek ve temennileri için teşekkür ediyorum. Adalet hizmeti, milletimize karşı taşıdığımız ortak bir sorumluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin saygınlığına ve hukuk devletinin temel ilkelerine bağlı kalarak görevimizi ifa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin adalet beklentisini karşılamak üzere azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."



