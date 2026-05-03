Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur

Adalet Bakanı Akın Gürlek, darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası’nın artık Türkiye’nin gündeminden çıkarılması gerektiğini ifade etti. Mevcut anayasanın değişen küresel koşullar ve toplumun dönüşen ihtiyaçları karşısında yetersiz kaldığını belirten Gürlek, “Yeni bir anayasa yapılması kaçınılmazdır” dedi.
Bakan Gürlek, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) işbirliğiyle Fatih'teki MTTB Genel Merkezi'nde düzenlenen "Siyaset Okulu" açılış programındaki konuşmasında, MTTB'nin fikrin karakter kazandığı, inancın aksiyona dönüştüğü, iradenin omurga bulduğu bir mektep olduğunu söyledi.
Siyasetin millete rağmen değil, milletle birlikte yürüme iradesi olduğunu dile getiren Gürlek, yapılabilecek tüm tanımlamaların ötesinde siyasetin en güvenli limanının ahlak olduğunu vurguladı.
"1982 Anayasası hukuki görünümlü vesayet"
Türk milletinin sağduyulu ve sabırlı duruşunun 1980 darbesinin cuntacı vesayetinin kısa zamanda bertaraf edilmesini sağladığını anlatan Gürlek, 1983 seçimleriyle demokratik alanın milletin iradesiyle yeni bir nefes aldığını ancak vesayetçi sistemin diğer enstrümanlarının boş durmadığını söyledi.
Bakan Gürlek, 28 Şubat sürecine de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin kaderi değişti"
Gürlek, ülkelerin siyaset mekanizmalarının lider üretme sıkıntısı yaşamasının, bugün dünyada konuşulan en önemli sorunlarından biri olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset ve devlet adamlığının Türkiye'nin bu süreçte en büyük şansı olduğunu söyledi.