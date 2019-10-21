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POLİTİKA

Bakan Hulusi Akar: Teröristler sosyal medyayı kullanarak hassas bireyleri kandırıyorlar

TRT World Forum 2019'da konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatını değerlendirerek terör örgütün taktiğini "Sosyal medyayı kullanarak hassas bireyleri kandırıyorlar" ifadeleri ile dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Teröristler sosyal medyayı kullanarak hassas bireyleri kandırıyorlar.

  • İnsansız hava araçları kullanan nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye.

NATO'nun birleştirici bir vizyonu olmalı düşmana karşı ortak hareket edilmeli.

Bizim operasyonlarımız NATO'nun operasyonlarını tamamlamaktadır.

Türkiye Akedeniz'de kendisi ve KKTC'nin haklarını koruyacaktır.

AB ve NATO'nun savunma çabalarının paralel olması gerekiyor.

Müttefiklerimiz PKK ile eşdeğer olan YPG'yi destekledi. Terör örgütüne verilen silahlar bize doğrultuluyor.

Barış Pınarı Harekatı'ndaki tek hedefimiz sınırlarımızı korumak, terör koridorunu yok etmektir. PKK/YPG Suriyeli Kürt kardeşlerimizi temsil etmez.

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