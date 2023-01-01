Bakan Işıkhan İzmir'de AK Partililerle bir araya geldi: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte inşa edeceğiz

"31 Mart seçimlerinde İzmir'in kaderini değiştirelim. Sizlerden çok şey bekliyoruz, çok yorulacaksınız biliyorum ama inşallah bu seçimleri atlattıktan sonra da önümüzde 4 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi var. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte inşa edeceğiz."