Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz

Toplu sözleşme zammı, dördüncü toplantının sonuçlanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Belirlenen oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Peki, yeni zam oranlarıyla memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ve en düşük memur emeklisinin maaşı kaç TL olacak? İşte meslek meslek tahmini yeni maaş tablosu...