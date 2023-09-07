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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İki milyon çalışanın eksik bildirilen günlerini tamamladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Pandemi döneminde çalışma hayatını ve istihdamı korumak amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" ifadelerini kullandı.

19:30 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"Sosyal devlet bilinciyle, çalışan sigortalılarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda pandemi döneminde çalışma hayatını ve istihdamı korumak amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık."




#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Vedat Işıkhan
#Kısa çalışma ödeneği
17 dakika önce
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