Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Dünyanın en prestijli savunma sanayii fuarlarından IDEF’e büyük bir şov ile giriş yaptı. Orta kalibre toplar ve insansız sistemlerin iddialı oyuncusu CANiK IDEF 23’te yerini aldı. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “En yeni ve en güçlü ürünlerimizi IDEF’23 ile dünyaya tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Orta kalibre toplar ve insansız silah sistemlerinin en iddialı oyuncularından biri olarak, savunma sanayiinin şampiyonlar liginde, güçlü ürün kadromuzla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir dönemin başlangıcını IDEF’23 ile yapıyoruz” dedi.