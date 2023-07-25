Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklamada bulundu.
"Kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi"
"Kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi"
Işıkhan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından, 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi. Uzatılan 3 aylık süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması beklenmektedir. Yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz. Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız."
#Vedat Işıkhan
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#ödeme
1 saat önce