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Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasında, son 3 ayda 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

17:18 . 25/07/2023 Salı
Diğer
Vedat Işıkhan

Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklamada bulundu.

"Kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi"

Işıkhan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından, 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi. Uzatılan 3 aylık süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması beklenmektedir. Yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz. Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız."



#Vedat Işıkhan
#kısa çalışma ödeneği
#ödeme
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