Bakan Kacır: 285 milyar lira yatırımla 140 bin kişiye istihdam sağladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kurulu bulunan medikal beslenme üretim tesislerinin açılış törenine katıldı.





Bakan Kacır burada yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik olarak 4 bin 800 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında 285 milyar lira sabit yatırımla 140 bin kişiye istihdam sağladık. Ayrıca, gıda sektöründe; TÜBİTAK'la son 5 yılda 848 projeye ve binden fazla kişiye yaklaşık 850 milyon liradan fazla destek verdik. Kalkınma ajanslarımızla yürüttüğümüz 310 projeye 2,6 milyar liralık destek sağladık, 5,5 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduk" dedi.

Törende konuşan Bakan Kacır, beslenme üretimi tesislerinin açıldığı firmanın 500 milyon euroluk cirosu, 20 milyon dolarlık ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sunduğunu söyledi. Türkiye'yi küresel rekabette teknoloji ve üretim üssü yapma hedefleri doğrultusunda yürütülen politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirten Kacır, "Ekonomimizin gücüne inanan ve potansiyelini gören sayısız yerli ve yabancı yatırımcı ülkemizde yatırım yapıyor. Türkiye'nin sadece bugününe değil, geleceğine de yatırım yapan şirketlere her geçen gün yenisinin ekleniyor olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Global markaların, ünlü şirketlerin yatırımlarında ülkemizi seçmesi tesadüf değildir. Bu başarı, yıllar içerisinde oluşturduğumuz cazip yatırım koşullarından kaynaklanıyor. Ülkemiz; güçlü sanayi altyapısı, teknolojik yetkinlikleri, nitelikli iş gücü, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumu ve yatırımcı dostu teşvik sistemiyle dünyanın her yerinden yatırımcıları cezbediyor. Bu sayede; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde büyümemizi sürdürüyoruz. Bu yılın ikinci çeyreğinde de ekonomimiz yüzde 3,8 büyüdü. Geçtiğimiz 12 çeyrekte olduğu gibi istikrarlı büyüme trendimizi sürdürdük. 2023 yılının ikinci çeyreğinde, OECD ülkeleri arasında en hızlı ikinci büyüyen ülke olurken, G20 ülkeleri arasında ise üçüncü sıradaydık. Geçtiğimiz yıl 254 milyar dolarlık ihracatımız ile Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık" dedi.

'Önümüzdeki dönem gıda teknolojilerine yer vereceğiz'

Bakan Kacır, iklim değişiklikleri, küresel göç ve bölgesel savaşların gıda krizini tetiklediği belirterek, şunları söyledi:





"Bu dönemde; stratejik önemi her geçen gün artan gıda sanayimiz, 22 milyar dolar ile ihracatımızda önemli bir yere sahip. Ülkemizin gıda arz güvenliğini tesis etmek ve bereketli topraklarımızdan elde ettiğimiz ürünleri katma değere dönüştürmek için bizler de gıda sektörüne desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda bu sektöre yönelik birçok adım attık, atmaya da devam ediyoruz. Burada bulunduğumuz fabrika ve birazdan açılışını yapacağımız bu tesis, teşviklerimizden faydalanan yatırımlardan sadece biri. Bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik olarak 4 bin 800 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında 285 milyar lira sabit yatırımla 140 bin kişiye istihdam sağladık. Ayrıca, gıda sektöründe; TÜBİTAK'la son 5 yılda 848 projeye ve binden fazla kişiye yaklaşık 850 milyon liradan fazla destek verdik. Kalkınma ajanslarımızla yürüttüğümüz 310 projeye 2,6 milyar liralık destek sağladık, 5,5 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduk. 195 organize sanayi bölgemizde 'Gıda ürünleri imalatı' gerçekleştiriyor ve bu sektörde yaklaşık 175 bin kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. Organize sanayi bölgelerimiz içerisinde ise 11 Gıda İhtisas OSB yer alıyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de Ar-Ge odaklı üretimi önceliklendiriyoruz. Gıda sektöründe yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla katma değerli üretimi odağımıza alıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç duyduğumuz teknoloji geliştirme altyapımızı da büyütmeye devam ediyoruz. Gıda sanayinde faaliyet gösteren, aralarında Danone Ar-Ge merkezinin olduğu 57 Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Teknoparklarımızda, gıda ve tarım teknolojileri ile medikal sektöründe 612 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalarımızda 3 bin 500'e yakın personel istihdam ediliyor. Kritik teknolojilerde Ar-Ge ve üretim kabiliyetimizi güçlendiren 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız' kapsamında önümüzdeki dönemde gıda teknolojilerine de yer vereceğiz. Böylece; enteral beslenme ürün üretim teknolojileri, ileri gıda teknolojileri, gıda güvenliğinin sağlanmasında robotik sistemler, malnutrisyonu engelleyebilecek kişiye özel teknolojiler gibi alanlarda yüksek teknoloji ile gıda sektörünün ortak gelecek vizyonunu oluşturacağız."

'Ülkemizde yatırım yapan kazançlı çıktı'

TÜBİTAK'la her alanda olduğu gibi gıda alanında da Türkiye’de Ar-Ge odaklı yaklaşımları ve projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Kacır, "TÜBİTAK öncülüğünde, Türkiye'nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD ile Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu'nu (TÜGİP) kurduk. Gıda İnovasyon Merkezimizi, gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak faaliyete geçirdik. Ayrıca INNOFOOD projesi ile gıda sektöründe hizmet veren KOBİ'lere destek oluyoruz. Tüm bu adımlarımızla birlikte hedefimiz; ülkemizden yeni 'Teknolojik Gıda Girişimleri'nin yeşermesi, gıda sanayimizin mevcut üretim kabiliyetlerini teknoloji geliştirme altyapımız ile bütünleştirerek, gıdada yüksek teknoloji odaklı üretimin adresi olmak. İnanıyorum ki; gelecek dönemde bu alanda, tıpkı TOGG örneğinde olduğu gibi, bir lider teknoloji girişimini de ülkemizden çıkaracağız. Bizler bu doğrultuda, ülkemize değer katacak her yatırımı bugün olduğu gibi yarın da desteklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yerli veya yabancı, ülkemize yatırım yapan herkes kazançlı çıkmıştır. Danone de Türkiye'ye duyduğu güvenle; gıda sektörünün yanı sıra medikal beslenme kategorisinde de bu coğrafyaya yatırım yapmayı seçti. İnanıyorum ki bu tesis; gıda alanında özellikle medikal beslenmede artan küresel taleple, yapılacak yeni yatırımlarla büyümeye devam edecek. Ülkemiz de yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde büyümesini sürdürecek. Ayrıca buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in açılışını da yarın İzmir'de gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle, 5 gün boyunca Çiğli Havalimanı'nda düzenleyeceğimiz TEKNOFEST İzmir'e sizleri ve tüm milletimizi davet etmek istiyorum" diye konuştu.











