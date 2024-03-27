Bakan Kacır 'Dünyada bir ilk olacak' diyerek duyurdu: Ay'a milli hibrit roket motorumuzla erişeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Samsun'da Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı gençlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
“Hibrit roket motorunu uzayda ateşlemeyi başaran ilk ülke olacağız”
Hedefleri arasındaki Ay Projesi'nin de gerçekleştirileceğini aktaran Kacır, şöyle devam etti:
"Dünyaya parmak ısırtan başarı hikayelerinin sahibi Türk gençliği"
Bakan Kacır, dünyayı yenilikçi teknolojilerin değiştirdiğini ve dönüştürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: