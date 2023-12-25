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Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'den dünyanın en büyüklerine önemli davet

Çin'de önemli temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede görüşmelerin içeriğini aktararak, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları Türkiye'ye davet ettikleri bilgisini paylaştı.

11:32 - 25/12/2023 понедельник
Güncelleme: 11:33 - 25/12/2023 понедельник
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Çin'de...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Çin'de...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatih Kacır
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ziyaretlerinde 8 şehirde, 2 ulusal hükümet bakanı, 1 eyalet bakanı ile görüştüklerini ve 7 şirketi ziyaret ettiklerini belirtti.

Kacır, tamamladığı Çin ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Bakan Kacır, otomobil üreticilerinden BYD, Huawei ve GAC firmaları ile temaslarını değerlendirdiği açıklamasında, Türkiye'nin, yatırımlarla büyüyeceği üzerinde durdu.



Kacır, son gün Shenzen'de dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Başkanı Wang Chuanfu ve ekibiyle bir araya geldiklerini, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve yakın diyaloğu sürdüreceklerini aktardı.



"Ülkemizde yatırıma davet ettik"


Kacır, Türkiye'deki AR-GE merkezinde 1.000'den fazla çalışanı bulunan Huawei'de ise yeni nesil mobilite ve enerji çözümlerine şahit olduklarına değinerek, şunları kaydetti:


Son durağımız Gouangzhou'da merkezi bulunan, yılda 2,5 milyon araç üreten GAC firmasıydı. Görüşmelerimizde, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları ülkemizde yatırıma davet ettik.



"Türkiye yatırımlarla büyüyecek"


Türkiye, yatırımlarla büyüyecek, üretimle, istihdamla, ihracatla kalkınmaya devam edecek.




#Mehmet Fatih Kacır
#Çin
#elektrikli otomobil
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