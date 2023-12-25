Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'den dünyanın en büyüklerine önemli davet

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyona karşı programımız çalışıyor. Son 2 ayda enflasyon beklentisinde 5 puanlık iyileşme var" dedi. Bakan Şimşek "Önümüzdeki dönemde enflasyon yıllık bazda 2026 sonunda tekrar tek haneye inmiş olacak. Şu anda enflasyon bu sene için yüzde 65 civarında. Gelecek sene yüzde 36'ya, bir sonraki sene yüzde 14'e ve nihayetinde tek haneye inecek" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemde de yüksek büyüme rakamlarının geleceğini ifade eden Bakan Şimşek cari açığın 2026'da yüzde 2 olacağını belirtti.