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Bakan Kacır: Güney Kore ile birlikte büyük işlere imza atabiliriz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore’ye yaptığı resmi ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Bakan Kacır paylaşımında, "Dünya Bilgi Forumu toplantılarında Türkiye’mizin Milli Teknoloji Hamlesi ile teknolojik dönüşümünü anlattım. Invest in Turkey tarafından yatırımcılara yönelik düzenlenen resepsiyonda, Koreli yatırımcıları ülkemize davet ettim. Türkiye’nin nitelikli ve genç insan kaynağı, sanayi sektörleri değer zincirlerinde sahip olduğu konumu, planlı sanayi altyapıları, lojistik avantajlar ve uluslararası anlaşmalar sayesinde sunduğu ihracat fırsatları, 85 milyon nüfusu ve 60 milyondan fazla yabancı ziyaretçisiyle büyük ölçekli iç pazarı, sahip olduğu doğal kaynakları ve güçlü Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon ekosistemi yatırımcılar için eşsiz olanaklar sunuyor. Birlikte büyük işlere imza atabiliriz” ifadelerini kullandı. Kacır, ayrıca Günay Kore'de resmi yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Seda Ekinci
10:01 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore’ye yaptığı resmi ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, Dünya Bilgi Forumu’nda yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımında, “Güney Kore’de katıldığım Dünya Bilgi Forumu toplantılarında Türkiye’mizin Milli Teknoloji Hamlesi ile teknolojik dönüşümünü anlattım. Invest in Turkey tarafından yatırımcılara yönelik düzenlenen resepsiyonda, Koreli yatırımcıları ülkemize davet ettim. Türkiye’nin nitelikli ve genç insan kaynağı, sanayi sektörleri değer zincirlerinde sahip olduğu konumu, planlı sanayi altyapıları, lojistik avantajlar ve uluslararası anlaşmalar sayesinde sunduğu ihracat fırsatları, 85 milyon nüfusu ve 60 milyondan fazla yabancı ziyaretçisiyle büyük ölçekli iç pazarı, sahip olduğu doğal kaynakları ve güçlü Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon ekosistemi yatırımcılar için eşsiz olanaklar sunuyor. Birlikte büyük işlere imza atabiliriz” dedi.


İkili görüşmeler gerçekleştirildi

Bakan Kacır, ziyareti kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
Kacır, yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

“Güney Kore Bilim, Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri Bakanı Lee Jong-Ho ile bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliklerimizi konuştuk. Yarı iletkenlerden yapay zekaya birlikte Ar-Ge yapabiliriz. Henüz endüstriyel ölçekte çip üreticilerden biri olmasak da, özellikle savunma sanayi sistemlerindeki çip üretim kabiliyetlerimizi, yapay zeka konusunda atmakta olduğumuz adımları, yapay zekanın etik çerçevesine ilişkin bakış açımızı, AB Ufuk Avrupa programlarındaki etkinliğimizi paylaştım. Güney Kore’nin 40 yılı aşkın zamandır mikroelektronik ve yarı iletken teknolojilerine yaptığı yatırım teknolojide elde ettiği başarının temel unsuru. İş birliklerimiz iki ülkeye de katkı sunacak. Dünya Bilgi Forumu Başkanı Chang Dae Whan ile de Türkiye ve Güney Kore ilişkilerinde atılabilecek adımları istişare ettik. Güney Kore medyasına verdiğim mülakatlarda iki dost ülkenin insanlık yararına birlikte başarılı olacaklarını paylaştım. 3 alana odaklanabiliriz: Yenilikçi teknolojiler, savunma ve havacılık ve nükleer enerji.”




#Mehmet Fatih Kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#Güney Kore
#görüşme
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