Bakan Kacır'dan Türksat 6A yorumu: Türkiye'nin sınıf atladığı bir proje oldu

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Türkiye’nin uydu geliştirme hayali 40 yıllık bir hayal. İMECE uydusuyla birlikte Türkiye bu seviyede başarı elde edebilen sayılı ülkeler arasına girmiş oldu.





"Türkiye'nin sınıf atladığı bir proje oldu"

Haberleşme uyduları konusunda yerlileşme ve millileşme çok hızlı gerçekleşmedi. Türksat 6A, Türkiye'nin sınıf atladığı bir proje oldu. 8 Temmuz haftasında uzaya fırlatılmış olacak. Türkiye, Türksat 6A’yı üreterek milli haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi. Uydunun tüm fonksiyonlarının uzay ortamında çalışacağı belirlendi.





Türkiye yüksek teknolojide bu ana kadar ürettiği en yüksek pahaya sahip teknoloji platformunu çalışır hale getirmiş olacak. Türksat 6A projesi hem platform üzeyinden kilogram yük olarak en yüksek değere sahip proje, hem de Türkiye’nin bugüne kadar geliştirdiği milli teknoloji platformları içinde bir platformun en yüksek kıymete sahip olduğu proje.





Türksat 6A’nın Türksat 5A ve 5B’den farkı, haberleşme uydusu teknolojisinde millilik kazanmak. Bu kabiliyetin kazanımı önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yeni haberleşme uydu projelerini beraberinde getiriyor olacak.





Ekonomik değer açısından en büyük faydası 1,5 milyarlık Güneydoğu Asya coğrafyasına Türkiye’nin haberleşme uydularıyla erişim kazanması olacak önceki Türksat uydularına ilave olarak.





"Çok geniş coğrafyaya erişim imkanı sağlayacak"

Türksat 6A, çok geniş bir coğrafyaya erişim imkanı sağalayacak. Türkiye 4,5 milyarlık nüfusa hizmet sunabilir hale gelmiş olacak.





"Hedefimiz uzay teknolojilerinde tam bağımsız Türkiye"

Türkiye artık yılda birkaç kez uzay heyecanı yaşayan bir ülke. Bunları çoğaltacağız. Nihai hedefimiz uzay teknolojilerinde tam bağımsız Türkiye.





İki astronotumuzun her ikisi de ilk misyonu gerçekleştirmek üzere eğitimlerini başarıyla tamamladılar. İki astronot yetiştirmek önemliydi. Tuva Cihangir Atasever de Alper Gezeravcı gibi yetişmiş oldu. Yörünge altı araştırma uçuşu projenin başında planlanmış oldu. Tuva Cihangir Atasever de ilk günden planladığımız gibi ilave bir maliyet getirmeyen yörünge altı araştırma uçuşu misyonunu haziran ayında gerçekleştirmiş olacak. Normal bir yolcu uçağının kazanacağı irtifanın 10 kat üzerine çıkılacak.





Türkiye, uzay sınırını aşan mikro yer çekimini tecrübe eden ve bu ortamda araştırmalar yapan bir değil iki astronota sahip olmuş olacak.





KAAN'da hedef, 2028 yılında TSK'ya teslim edilmesi. Geçtiğimiz günlerde ikinci uçuşunu iki pilot tecrübe etmiş oldu. Gerçekten KAAN'la birlikte Türkiye bu alanda ileriye gitmiş olacak.





"30 bine yakın Togg, yollarda"

Togg, çok önemli bir teknoloji projesi. Gerçekten bizim için krtik bir proje. Yollardaki Togg araçları 30 bine yaklaştı.



