Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Üç metro hattı daha açılacak

İstanbullular kısa süre içinde üç tane önemli Metro hattına kavuşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmalarıyla inşa edilen metro hatları Ekim, Kasım ve Aralık aylarında faaliyete geçecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı test sürüşü kapsamında yaptığı açıklamada"Her ay İstanbul'da metro hattı açacağız. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı test sürüşünü yaptık. Milletimizin hizmetine sunacağız. Ekim ayı itibarıyla hizmete alacağız. Kasım ayında da İstanbul Havalimanı metrosunu faaliyete sokacağız. Aralık'ta da Başakşehir Metro Hattı'nı açacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Tüm sektörlerde yoğun çalışmamız var. Topyekun kalkınma çalışması için çalışıyoruz. Karbon emisyonunun azaltılması demiryolu yatırımları için önemli.

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Nüfus yoğunluğu olan yerlerde metro yatırımlarımız devam ediyor. İstanbul genelinde 7 tane metro hattı var. İstanbul'da 260 kilometrelik metro hattını 2019 yılı öncesinde tamamlayarak hizmete sunmuştuk. 3,5 yıldır bunun üstüne hiçbir şey konulmadı. İstanbulluları birilerinin keyfine bırakamazdık, yatırımlarımızı yaptık. Her ay İstanbul'da metro hattı açacağız. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı test sürüşünü yaptık. Milletimizin hizmetine sunacağız. Ekim ayı itibarıyla hizmete alacağız. Kasım ayında da İstanbul Havalimanı metrosunu faaliyete sokacağız. Aralık'ta da Başakşehir Metro Hattı'nı açacağız.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Marmaray bağlantısı planlanmıştı. İBB sorumluluğundaki bu kesimde hiçbir çalışma yok. Daha da ileriye giderek tasfiye sürecine başlamışlar.

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FOTOĞRAF 9 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metro şantiyesi çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, \"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, özellikle büyük şehirlerdeki vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması, trafik sıkışıklığının ortadan kalkması için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik.Yenilerini de yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar ülkemiz genelinde işletme altındaki 812 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 312 kilometresi Bakanlığımız tarafından inşa edilmiştir. Bu hatlarla yılda 2 milyar 393 milyon yolcu taşınmıştır.\" dedi. \"AĞUSTOS AYINDA İSTANBULLULARIN HİZMETİNDE OLACAK\" <br><br>Bakanlık tarafından yapımı devam eden 14 projede toplam 185 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, \" Bunların 7'si İstanbul'da hızla ilerliyor. İstanbullular için şehrin trafik sorununu azaltacak, toplu ulaşım ile daha hızlı, konforlu seyahat etmelerini sağlayacak projeleri planlıyor ve uyguluyoruz. İstanbulluların ihtiyaç duyduğu zamanda onlara çözümlerle geliyoruz. Projelerimiz bittiğinde 366 kilometrenin üzerine çıkacak. Yani, 183 kilometreyi aşkın uzunluğuyla, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından inşa edilecek ve İstanbulluların hizmetine sunulacak. Toplam 4 istasyonun bulunduğu Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattımız yaklaşık 7,5 kilometredir. Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metrosunun Pendik'teki Tavşantepe istasyonundan başlayan hattımız, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına ulaşacaktır. İstasyonlarımız ise, Fevzi Çakmak-Hastane, Yayalar-Şeyhli, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları şeklindedir. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Bugün itibarıyla 14 bin 536 metre ray montajı ve ray kaynaklarını tamamladık. Proje kapsamında toplam 15 bin 970 metre tünel kazarak tünel yapım işlerini tamamladık. 4 istasyonda yapım işlerini ve ince işleri bitirdik. Elektromekanik imalatları yüzde 95 seviyelerine getirdik. Metro deneme sürüşleri ve elektromekanik sistemlerde test ve devreye alma işlemlerine başladık. Hattımızı İstanbulluların hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Biz susuyoruz, icraatlarımız konuşuyor. Tüm imalatları tamamlayıp hattımızı açacağımız güne kadar 7 gün 24 saat aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve inşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz.\" ifadelerini kullandı. <br>Bakan Karaismailoğlu, \"Metro hattının tamamlanmasıyla 2023-2045 yılları arasındaki ekonomik kazanca ilişkin de bilgi verdi. \"TOPLAM 1 MİLYON 710 BİN AVRO EKONOMİK KAZANÇ ELDE EDİLECEK\"<br><br>Zaman tasarrufundan 148 milyon avro, Karayolu Bakım ve İşletme Maliyetlerinde azalma ile 31 milyon avro, kaza maliyetlerinde azalma ile 302 bin avro, hava kirliliği, su kirliliği, karbon emisyon salınımında azalmaya katkılarından toplam 1 milyon 710 bin avro ekonomik kazanç elde edileceğini dile getiren Karaismailoğlu, sadece bu tablonun dahi gerçek anlamda İstanbul için kimin çalıştığının en güzel göstergesi.\" dedi. <br> Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ağustosta vatandaşın hizmetine sunulacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattımız yaklaşık 7,5 kilometre. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Ve inşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz." dedi.

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GÜNDEM Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay bir metro hattı açacağız